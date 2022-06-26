Sadrazamköy’de direkler devrildi, bölge elektriksiz kaldı

Şiddetli fırtına geçtiğimiz akşam Sadrazamköy’de 10 elektrik direğini kopardı, bölge elektriksiz kaldı. Köyün büyük bir kısmına dün elektrik verilebilirken, bölgedeki bir siteye ise halen elektrik enerjisi sağlanamadı.

Fırtınanın olduğu geçtiğimiz gece, Sadrazam köyde 10 elektrik direğinin devrildiğini ifade eden KIB-TEK Genel Müdürü Kamil Direl, bunların ormanlık alanda, yolun olmadığı noktalarda bulunduğunu, ulaşımın çok zor olması nedeniyle, çalışmaların hemen başlamasına rağmen köye dün elektrik verildiğini belirtti.

Direl, “Sadece bir site elektriksiz, çalışmalar hala yoğun şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa 2,3 saate dek oraya da elektrik verilebilecek. Direkler dikildi, hatlar çekiliyor.” dedi.