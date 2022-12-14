Sadıkoğlu köy köy geziyor

25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Yönetimler Seçimi öncesi İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu İskele Belediyesi’ne bağlı her bir köyü karış karış geziyor.

Yeni dönem projelerini halkla paylaşmaya, onların talepleri ışığında köylere daha başka neler yapılabileceği konusunda da fikir alışverişinde bulunmaya devam eden Sadıkoğlu, geçtiğimiz 8 yıl içinde İskele ve köylerine kazandırdıklarını da anlatıyor.

Sadıkoğlu Tuzluca, Kalecik, Boğaz ve Boğaztepe’yi ziyaret etti

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim gezileri kapsamında dün akşam (13 Aralık) da Kalecik, Boğaz, Boğaztepe ve İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Tuzluca Köyü’ndeydi. Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi UBP Meclis Üyeleri adaylarının yanı sıra DP Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

İskele Belediyesi olarak Tuzluca Köyü’ne hizmet vermekten ve verecek olmaktan büyük onur duyacağını ifade eden Sadıkoğlu, 8 yıl önce İskele ve 18 köyüyle çıktığı yola 21 köyle devam edecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Sadıkoğlu: “Bu iş gönülden olur severek olur”

İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan Tuzluca ve diğer 3 köyün külfet olmadığını söyleyen Sadıkoğlu, hizmet gönül işidir sloganıyla yola çıktıklarını, İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan dört köye de gönülden seve seve hizmet vereceklerini ifade etti. İlk gelen talepler doğrultusunda Mersinlik, Kaplıca ve Kilitkaya gibi Tuzluca Köyü’ne de hizmetin ulaştığını açıklayan Sadıkoğlu, bundan sonraki süreçte de halktan gelecek talepler doğrultusunda gönül birliği içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerinin söyledi.

Hasan Sadıkoğlu’nun dün akşam ziyaret ettiği bir diğer köy ise Kalecik’ti. Kalecik Köyü’ne yapılanların, yapacaklarının teminatı olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu, Boğaz ve Boğaztepe ziyaretlerinde de İskele Belediyesi’nin her iki bölgeye de ciddi yatırımlar yaptığını ifade etti, yeni dönemde de bu yatırımların süreceğinin altını çizdi.