Yaban Hayat Hastanesine sadece bir günde kritik durumda olan 37 yaban hayvanı geldi. Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, “1190 Yaban Hayat Destek Hattımızı arayan kişiler sayesinde, bu hayvanlar Hastanede kaldıkları süre boyunca uzmanlarımız tarafından doğru tedavi, bakım ve rehabilitasyonu alabilecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

“Yılın en yoğun zamanı; İşte dün Yaban Hayat Hastanemize gelen hayvanlardan sadece birkaçı. 1190 Yaban Hayat Destek Hattımızı arayan kişiler sayesinde, bu hayvanlar Hastanede kaldıkları süre boyunca uzmanlarımız tarafından doğru tedavi, bakım ve rehabilitasyonu alabilecek.

Aç yavrular ve yavru hayvanlar saat başı geliyor ve bu hastaların düzenli aralıklarla beslenmesi gerektiğinden personelimizi ve gönüllülerimizi son derece meşgul ediyor.

Yaban hayatının yardımınıza ihtiyacı var! Yaban hayatı koruma bir ekip işidir!”

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