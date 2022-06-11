“Sadece bir gün sonra çok geç olabilirdi!”

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, erkek bir gece balıkçılının çok kötü durumdan kurtarıldığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“Bu erkek gece balıkçılı, bir bahçede bulunduktan sonra Yaban Hayat Hastanesine getirildi. Bir süredir yaşam mücadelesi veriyor, ilk geldiğinde çok zayıftı ve iç enfeksiyonu vardı

Herhangi bir hasta gibi, türü veya boyutu ne olursa olsun, uzman ekibimiz yaşamı için savaştı ve ellerinden gelenin en iyisini yaptı.

Ortalama bir yetişkin gece balıkçılı yaklaşık 700 ila 800 gram ağırlığındayken, bu zavallı hayvan sadece 360 ​​gramdı.

Uzun bir tedavi, elle besleme, sıvı tedavisi ve yoğun bakımdan sonra, yaklaşık 600 gram daha iyi bir ağırlıkta ekip, gece balıkçılını Rehabilitasyon Merkezine taşıdı, burada iyileşecek ve serbest bırakılıncaya kadar daha fazla kilo alabilecek.

Bu hayvanın tedavi, bakım ve rehabilitasyon masraflarına destek olmak ister misiniz?”