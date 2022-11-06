"Şaçmalar kahvaltı sofrasına düşecek kadar yakın, övündüğümüz kuş sesleri suskun"

Gazeteci Perihan Aziz, Bağlıköy'ün (Ambelikou) "Eko Köy" statüsünde ve "Cittaslow" sınırları içinde olduğunu anımsatarak, bölgenin sessiz ve çevre dostu olması gerekirken, avcıların neredeyse köyün içinde avlandığına dikkat çekti.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden olan Aziz, Bağlıköy’de işlettiği butik otelde konaklayan yabancı konukların silah seslerinden dolayı tedirgin olduğunu ifade ederek, "Şaçmalar kahvaltı sofrasına düşecek kadar yakında" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aziz, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'e seslenerek, "Övündüğümüz kuş sesleri suskun. Avcıları köy yakınlarından uzaklaştıracak önlemleri alamaz mısınız?" Sorusunu yöneltti.

Gazeteci Perihan Aziz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bağlıköy Eko Köy statüsünde. Ayrıca cittaslow sınırları içinde. Sessiz ve çevre dostu bir yer. Öyle mi acaba? Bugün avın ilk günü ve neredeyse köyün içinde avlanılıyor. Yabancı konuklarımız tedirgin Şaşmalar kahvaltı sofrasına düşecek kadar yakında. Övündüğümüz kuş sesleri suskun. Avcıları köy yakınlarından uzaklaştıracak önlemleri alamaz mısınız? Saygılar."