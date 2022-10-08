Saat 12’de Maraş’a giren İngiliz vatandaşına, Ersin Tatar’dan “hediye”

Kapalı Maraş’ın bir kısmının geziye açılmasının ikinci yıl dönümünde “etkinlik” düzenlendi, saat 12.00’de bölgeye giren İngiliz vatandaşı kişiye, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar tarafından hediye takdim edildi.

Merakla beklenen "hediyenin" bir buket çiçek ve ahşap üzerinde bir fotoğraf olduğu gözlemlendi.

“Etkinlik” kapsamında, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından bazı ziyaretçilere çiçek dağıtıldı. belediye bandosu konser verdi.

Tatar: “Bazı kamu hizmetleri buraya getirilebilir, halkın hizmetine sunulabilir”

Maraş’ta açıklamalarda bulunan Ersin Tatar, “Maraş’ta bir sonraki adım ne olacak” sorusuna, burada kamu binaları bulunduğunu ve bazı kamu hizmetlerinin buraya getirilebileceğine, halkın hizmetine sunulabileceği şeklinde yanıt verdi.

Sivile açılan bölgede de çalışmalar yapılabileceğini ifade eden Tatar, “Kolay değil ama bazı şeyler artık raya girdi” dedi, Maraş’ın zaman içinde tamamen yaşama açılması temennisini dile getirdi.