Rüya Eyüpoğlu yaşamını yitirdi
Ülkemizin sevilen isimlerinden Rüya Eyüpoğlu, 48 yaşında yaşama veda etti.
A+A-
Ülkemizin sevilen isimlerinden Rüya Eyüpoğlu, 48 yaşında yaşama veda etti.
Geçtiğimiz Cuma günü çalıştığı Gelir ve Vergi Dairesi'nde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eyüpoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Eyüpoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Eyüpoğlu için Gelir ve Vergi Dairesi'nde tören de düzenlendi.
Rüya Eyüpoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Bu haber toplam 1316 defa okunmuştur
Etiketler : Rüya Eyyüboğlu