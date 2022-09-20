Rusya'dan Ercan'a doğrudan uçuş haberleri yalanlandı

Kıbrıs Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, Rusya'nın Lefkoşa (Güney) Büyük Elçiliği, Ercan'a doğrudan uçuşlarla ilgili haberleri reddetti. Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberinde, Rusya'nın "doğrudan bir uçuşların başlatılması için herhangi bir müzakereyi reddediyor" ifadelerine yer verildi.

CNA'nın Rus devlet ajansı RIA-Novosti'ye dayandırarak yayınladığı haberde, Rusya'dan Ercan'a doğrudan uçuşlara dair haberler yalanlandı.