Rusya'dan ABD'ye 'teknolojiyi haksız rekabette kullanma' suçlaması

Rusya, ABD'nin teknolojik imkanlarını haksız rekabet için kullanmakla suçladı ve Amerikalı sosyal medya şirketlerinin içerikleri rastgele ve keyfi olarak sansürlediğini savundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Facebook'tan yayınladığı açıklamasında sosyal medya platformlarının bir standartları olmadığını ve bunun teknolojik bir çıkmaza neden olduğunu belirtti.

Euronews'in aktardığına göre; Zaharova "dijital içerikler herhangi bir mahkeme ya da yetkili bir organ kararı olmadan bazı moderatörler tarafından keyfi olarak ve rastgele sansürleniyor" ifadelerini kullandı. Zaharova bu uygulamada Washington'ın hedefinin açık olduğunu; bilişim ve teknoloji imkanlarını her alanda haksız rekabet aracı olarak kullanmak olduğunu vurguladı.

Rusya hafta içerisinde Twitter'ın yasaklı bir içeriği kaldırmadığını gerekçe göstererek sosyal medya platformunun hızını yavaşlatacağını açıklamıştı. Moskova'nın Twitter'ı tamamen yasaklamakla tehdit etmesi Rusya ve Amerikalı sosyal medya şirketleri arasındaki gerilimi yükseltmişti.

Twitter halihazırda bazı Rus medya kuruluşlarını "devlet bağlantılı medya" olarak etiketliyor.