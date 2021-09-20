Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 8 ölü, 6 yaralı
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'nde ateş açıldı. Olayda, en az sekiz kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'nde ateş açıldı. Olayda, en az sekiz kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği ve ardından öldüğü duyuruldu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
SALDIRGAN ÖLDÜ
Interfax tarafından saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ardından, zanlının öldüğü aktarıldı.
ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI
TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.