Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 8 ölü, 6 yaralı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'nde ateş açıldı. Olayda, en az sekiz kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği ve ardından öldüğü duyuruldu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Interfax tarafından saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ardından, zanlının öldüğü aktarıldı.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI

TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.