Patlayıcı Maddeler Yasa Tasarısı Meclis'e sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısını oy çokluğuyla onaylayarak Cumhuriyet Meclisi'ne sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında bugün saat 09.45’te toplandı.

Toplantıda, söz konusu yasa tasarısı ele alınırken, davetli olarak katılan Başbakanlık yetkilileri de konuya ilişkin görüşlerini sundu.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat ile Komite üyeleri UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.