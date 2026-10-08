Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, “İktidardan öte toplumsal dönüşüme talibiz” diyerek, TDP’nin 50 yıllık siyasi birikimiyle iyi siyaset geleneğini ülkenin birinci partisi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ekinci, Kanal T’de yayımlanan “Odak Noktası” seçim özel programında, partisinin seçim hedeflerini, ülkenin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini anlattı.

TDP’nin yalnızca Meclis’e dönmeyi veya hükümette yer almayı değil, ülkedeki yönetim anlayışını değiştirmeyi hedeflediğini söyleyen Ekinci, “6 Aralık’ı bir iktidara gelme talebinden öte değişimin başlangıcı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İyi siyaset geleneğimizi bu ülkenin birinci partisi yapma hedefimiz var”

TDP’nin 50 yıllık siyasi geçmişine işaret eden Ekinci, “İyi siyaset geleneğimizi bu ülkenin birinci partisi yapma hedefimiz var” dedi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Ekinci, ülkenin karşı karşıya bulunduğu tabloyu “sistemsizlik, vizyonsuzluk ve toplumsal aşınma” olarak değerlendirdi.

Kamu yönetiminde denetim, liyakat ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ekinci, toplumsal dönüşümün ilk koşulunun siyaset ile vatandaş arasında zedelenen güven ilişkisinin yeniden kurulması olduğunu kaydetti.

“Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması seçmen açısından karmaşa yaratabilir”

Karma oy ve seçim sistemi tartışmalarına da değinen Ekinci, yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasının seçmen açısından karmaşa yaratabileceğini ifade etti.

Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik ihtiyacı bulunduğunu ancak seçimlere kısa süre kala düzenleme yapılmasının doğru olmadığını belirten Ekinci, seçim sisteminin siyasi çıkarlar yerine demokratik katılımı güçlendiren, seçmen iradesini koruyan ve toplumsal güveni artıran ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ekinci, ekonomideki mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını, mali disiplinin sağlanması ve kamu harcamalarının denetlenmesi gerektiğini, borçlanmaya dayalı yapı yerine, üretim, teknoloji ve girişimciliği destekleyen bir kalkınma modeline ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin ekonomik dönüşümün merkezinde yer alması gerektiğini kaydeden Ekinci, yükseköğretim kurumlarının araştırma, teknoloji üretimi ve girişimcilik alanlarında daha etkin rol üstlenmesi ve gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak istihdam ve üretim olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini de belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmesinde ise “Kıbrıs’ta çözümsüzlük çöküştür” diyen Ekinci, TDP’nin iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü savunduğunu ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dört maddelik metodolojisine destek verdiklerini söyledi.

Ekinci, TDP’nin seçim sonrasında kamu yönetiminde liyakat ve hesap verebilirliği güçlendirmeyi, mali disiplini sağlamayı ve üretim odaklı ekonomiye geçmeyi hedeflediğini belirterek, “6 Aralık’ı son değil, başlangıç olarak görüyoruz” dedi.