“Arif trafoya yalnız gitmedi!”

Lefkoşa’da meydana gelen trafo patlamasında, iş güvenliği teçhizatının yetersizliği sebebiyle ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan KIB-TEK çalışanı Arif Özkıraç konusu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışmaya yol açtı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un dün katıldığı bir televizyon programında Özkıraç ile ilgili sarf ettiği, “Aldığım duyumlara göre oraya yalnız gitti, gitmemesi gerekirdi. Biz bu adamı elinden tutup da trafoya göndermedik” şeklindeki ifadelerine muhalefetten sert yanıt geldi.

Uzun’un açıklamalarını Meclis gündemine taşıyan CTP Grup Başkanvekili Asım Akansoy, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Arif o trafoya yalnız gitmedi; olay anında orada 3 mühendis ve 3 personel vardı. Bir an önce konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmalıdır. Kamuoyunu ve kurum çalışanlarını daha da geren bu tür mesnetsiz açıklamalar yapılmamalıdır.”