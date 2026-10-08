“CTP Halkın umududur, biz halkın iktidarını kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili aday adaylarının tanıtım etkinliği için Mağusa’da buluştu. CTP Mağusa İlçesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışacaklarını vurgulayarak, “CTP kanatları geniş bir partidir. Birlikte çalışarak bu iktidarı paylaşacağız. Halkın umududur CTP, biz halkın iktidarını kuracağız” dedi. Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen etkinliğe milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

İncirli: Emek, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadele ediyoruz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada, “56 yıldır yılmadık. Biz emek, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadele ediyoruz” diyerek CTP’nin güçlü bir şekilde iktidara geldiğini söyledi. Milletvekili aday adaylarına üstlendikleri sorumluluk için teşekkür eden İncirli, onlarla yürümekten gurur duyduğunu da dile getirdi. CTP’nin tek başına iktidara gelmekte olduğunu herkesin bildiğini söyleyen İncirli, “Toplumun tüm kesimleriyle, meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle, ekonomik örgütleriyle ve sektör temsilcileriyle birlikte çalışarak yöneteceğiz bu ülkeyi. Birlikte çalışarak bu iktidarı paylaşacağız. Halk CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara getiriyor çünkü halkın umududur CTP. Biz halkın iktidarını kuracağız” şeklinde konuştu. CTP’nin memleketi içine düştüğü karanlık durumdan aydınlığa çıkarmak için çalışacağını söyleyen İncirli, “Biz elimizi uzattık. Memleketi aydınlığa çıkaracağız” dedi. Konuşmasının devamında son beş yılda yaşanan olaylara işaret eden İncirli, yolsuzluk ve usulsüzlükle büyük bir ciddiyetle mücadele edeceklerinin sözünü verdi. İncirli, “Halkımıza söz verdik. Biz bu hesapların peşinde olacağız” dedi.

“CTP hükümetinde herkes kendini güvende hissedecek”

CTP’nin ülkeyi planlı bir şekilde yöneteceğini, yapacağı her çalışmayı hazırlıklı bir şekilde yapacağını ve şeffaf bir şekilde halkla paylaşacağını belirten Sıla Usar İncirli, şu şekilde konuştu;

“İlk iş nüfusumuzu sayarak başlayacağız. Muhaceret çalışmalarını yapacak ardından da nüfusu takip edeceğiz. Bu en önemli işlerimizden biri olacak. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. CTP hükümetinde, insanlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, herkes kendini güvende hissedecek”

“Mali disiplini sağlayacağız”

İncirli, kamusal hizmetleri sadeleştirip hızlandıracaklarını ve bunu en öncelikli işlerinden biri olarak gördüklerini de ifade ederek kurumlar arasındaki iletişimi sağlayacaklarını, kaybolan güveni yeniden tesis edeceklerini söyledi. İncirli, “Bu güveni, yeniden kurumlarımızda liyakatle, şeffaflıkla, ortak akılla, hesap vererek ve sorunları birbirine bağlayıp bütünlüklü bir şekilde çözerek sağlayacağız” dedi. Ekonomik ve mali konularda üretken bir ekonomiye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken İncirli, “Üretimi, altyapıyı ve nitelikli istihdamı artıran bir yapıyla ilerleyeceğiz. Mali disiplini sağlayacağız. Kaynaklarımızı, eğitime, sağlığa, yatırıma ve üretime yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Merkezi idare ile yerel yönetimler iş birliği içerisinde ilerleyecek”

“Bizim iktidarımız döneminde merkezi idare ile yerel yönetimler iş birliği içerisinde tam bir sinerji içerisinde, birbirlerine güç vererek ilerleyecek” diyen İncirli, CTP’nin hem yerel yönetimle hem de hükümete kararlılıkla yürüdüğünü belirtti. İncirli konuşmasının devamında CTP’li bütün belediye başkanlarıyla ve belediye başkan adaylarıyla gurur duyduğunu dile getirerek yapılan ve yapılacak çalışmaların bölgelerin kaderini değiştirdiğini söyledi.

“CTP, kanatları geniş bir partidir”

İncirli, konuşmasının sonunda CTP’nin toplumun farklı kesimlerini kucaklayan, kanatları geniş bir parti olduğunu vurgulayarak, “CTP, kanatları geniş bir partidir” dedi. Ülkede adaletin ve eşitliğin sağlanması, devlet kurumlarının yeniden ayağa kaldırılması için birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden İncirli, “Bu memlekette adaleti, eşitliği sağlamak ve kurumları ayağa kaldırmak için yürürken beraber olmaya devam edeceğiz” sözleriyle birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.