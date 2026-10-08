“Borç ve kredilerle ilgili karar ertelendi"

Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Serman Yiğit, Kalkınma Bankası’nda yaptıkları grev ve eylemin sonuç verdiğini, Bakanlar Kurulu'nun borç ve kredilerle ilgili kararının engellendiğini duyurdu.

Yiğit yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, Kalkınma Bankası’ndan borçlanan bazı kesimlere yüzde 50’ye varan oranlarda borç faizi indirimi uygulanması, 1 buçuk milyon dolara yakın kredi affı sağlanması ve yandaş bir şirket için dosyalanmış yaklaşık 3 milyon dolarlık kredi uygulamasının KTAMS'ın grev ve eylemi sonucunda engellendiğini belirtti.

Kalkınma Bankası çalışanlarının desteğiyle yapılan grev neticesinde engellenen kararın, seçim yasaklarının başlamasına saatler kala ilan edildiğini belirten Yiğit, kararlar uygulansa bunun bankada yaklaşık 5 milyon dolarlık zarara yol açacağını ifade etti.

Hükümetin koltuk kazanmak uğruna, yangından mal kaçırırcasına kurumların içini boşaltmaya, insanların alın teriyle kazandığı parayı belirli kesimlere peşkeş çekmeye çalıştığını, liyakatsizlik ve arsızlıkla ülkeyi altüst ettiğini vurgulayan Yiğit, buna izin vermediklerini, vermeyeceklerini söyledi.

Serman Yiğit, haksızlık, hukuksuzluk ve peşkeşin birlik ve dayanışmayla önlenebileceğini ifade etti.

Sendikayla birlikte mücadele eden tüm Kalkınma Bankası çalışanlarına teşekkür eden Yiğit, ülkenin aydınlığa kavuşması için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini dile getirdi.