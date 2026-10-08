Mağusa ve İskele’de uyuşturucu: İki kişi tutuklandı

Mağusa ve İskele’de yapılan aramalarda, evlerinde uyuşturucu tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından dün Dörtyol’da, B.T.’nin (E-36) üzerinde ve evinde arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan, Ötüken’de ise dün İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, E.N.’nin (K-26) evinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. E.N. tutuklandı.