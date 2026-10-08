El-Sen, polise ve YSK'ya şikayette bulundu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), grev ve eylem gerekçelerinden biri olan “usulsüz terfiler” konusunda polise ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) şikayette bulundu.

Sendika, şikayetin ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu terfilerin seçim yasaklarının başlamasının ardından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

El-Sen, Terfi Komisyonu toplanmadan terfi sürecinin yürütülmesini de hukuka aykırı olarak değerlendirdi. Sendika, bu uygulamayla KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun seçim yasaklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere El-Sen, daha önce KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun mevzuata aykırı terfiler verdiğini kabul ettiğini açıklamıştı.