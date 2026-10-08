Basın-Sen’den El-Sen’in grevine destek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grevine destek belirtti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’te yaşananların sistem ve düzenle alakalı olduğunu belirterek, kurum yönetim kurullarının, kendi toplumuna hizmet etmek yerine kendilerini o makamlara atayan siyasi partilere ve siyasilere bağlı hareket ettiklerini ifade etti.

“Bu nedenle Kıb-Tek ve diğer kurumların gerçek anlamda Kıbrıslı Türk Toplumuna ait olmasını sağlamak için sistemin ve düzenin değişmesi, özerkleştirilmesi ve siyasetin güdümünden kopartılması gerektiği” görüşü vurgulanan açıklamada, Kıb-Tek’in bunlardan arındırılması artık kaçınılmaz bir hal aldığı belirtildi.