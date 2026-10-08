KTOEÖS, Mağusa merkez ve çevre okullarda grev ve eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası (KTOEÖS) bugün öğleden sonra Mağusa merkez ve çevre devlet okullarında grev ve eylem yaptı.

Saat 13.30’da Namık Kemal Lisesi’nde toplanan sendika üyeleri pankartlar taşıyarak Zafer Anıtı’na yürüdü.

Pankartlarda “Göç Yasasına Dur De” “Plansız Tam Gün Değil, Gerçek Çözüm İstiyoruz”, “Süreyi Değil Niteliği Artır”, "Eğitime ve Öğretmene Yapılan Saldırıları Asla Kabul Etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Karaoğulları: “Tam gün eğitim uygulaması alt yapıdan yoksun”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları Zafer Anıtı önünde yaptığı açıklamada, tam gün eğitim uygulamasının alt yapıdan yoksun olduğunu söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Karaoğulları, devlet okullarındaki öğretmen eksiğine dikkat çekerek, 2008 ve sonrasında tek sosyal güvenlik yasası altında istihdam edilen öğretmenlerin hak kayıplarına uğradıklarını söyledi.

Karaoğulları, tam gün eğitim uygulamasına işaret ederek, bu yöndeki kararın üç yıldan beri süren alt yapı ve personel eksikliğine rağmen bir gecede tek taraflı alınan kararla dikte edildiğini ifade ederek, mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Orta öğretimdeki eksikliklere dikkat çeken Karaoğulları, tek sosyal güvenlik yasası altında işe giren öğretmenlerin 65 eksik öğretmenin yükünü de yüklendiklerini, nitelikten uzak olsa da kamusal eğitim vermeye çalıştıklarını belirtti.

“Bu koşullarda tam gün eğitim ancak sözde yapılır” dediklerini hatırlatan Karaoğulları, popülist olarak nitelendirdiği tam gün eğitim uygulamasının okul ortamlarında öğrenciye, öğretmene ve idarecilere eziyet mahiyetinde kaydetti. Karaoğulları, "Israrla uygulama konusunda dikte zihniyetiyle adım atılmaya devam ediliyor” dedi.

Karaoğulları eğitim emekçilerinin üçte ikisinden fazlasının 2008 ve sonrasında kadrolandığını belirterek, tek sosyal güvenlik yasası ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın yarattığı mağduriyetleri ve öğretmenlerin taleplerini iletmelerine rağmen hükümetin üç yıldır hiçbir adım atmadığını söyledi.

Karaoğulları, aralık ayında gerçekleştirilecek milletvekilli seçiminde ülke yönetimine talip olanlar siyasi partilerin göç yasası olarak nitelendirilen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ve tam gün eğitimle ilgili söylem ve açılımlarını beklediklerini de kaydetti.