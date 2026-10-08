“İnsanların canı yandı, bir kişiyi sandıkta kalmaktan kurtarmak için yapmadığınız kalmadı!”

Lefkoşa’da meydana gelen trafo patlamasında iş güvenliği teçhizatının yetersizliği sebebiyle ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan KIB-TEK personeli Arif Özkıraç’ın durumu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun ana gündem maddesi olmayı sürdürdü.

Kürsüden iktidara yüklenen CTP Milletvekili Sami Özuslu, kuruma gerçekleştirdikleri ziyaretteki atmosferi anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Dün KIB-TEK’e bir ziyaret gerçekleştirdik. Ben orada hıçkıra hıçkıra ağlayan bir sendika başkanı gördüm. Neden? Çünkü hastanede yatan arkadaşını görmeye gitti ve acısından ağlamaya başladı.”

Seçim yasaklarının yürürlüğe gireceği gece KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun önce “terfi yapılmayacak” açıklaması yaptığını, ardından yasaklara yalnızca bir dakika kala bu terfileri dağıttığını hatırlatan Özuslu, hükûmetin izlediği politikaları şu sözlerle eleştirdi:

“Bunun üzerine döndünüz, Bakanlar Kurulu kararıyla grevi yasakladınız. Oradaki emekçilerin mesai arkadaşları yandı, eridi; siz hâlâ anlamıyorsunuz. Bir kişi sandıkta kalmasın, onu kurtaracaksınız diye yapmadığınız kalmadı! İnsanların canı gitti, canı yanıyor!”