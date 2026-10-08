“İnsanların canı yandı, bir kişiyi sandıkta kalmaktan kurtarmak için yapmadığınız kalmadı!”
Kurumu ziyaret ettiğinde sendika başkanının gözyaşlarına tanık olduğunu belirten CTP Milletvekili Sami Özuslu, seçim yasaklarına bir dakika kala dağıtılan terfileri ve ardından getirilen grev yasağını sert sözlerle eleştirdi.
Lefkoşa’da meydana gelen trafo patlamasında iş güvenliği teçhizatının yetersizliği sebebiyle ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan KIB-TEK personeli Arif Özkıraç’ın durumu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun ana gündem maddesi olmayı sürdürdü.
Kürsüden iktidara yüklenen CTP Milletvekili Sami Özuslu, kuruma gerçekleştirdikleri ziyaretteki atmosferi anlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Dün KIB-TEK’e bir ziyaret gerçekleştirdik. Ben orada hıçkıra hıçkıra ağlayan bir sendika başkanı gördüm. Neden? Çünkü hastanede yatan arkadaşını görmeye gitti ve acısından ağlamaya başladı.”
Seçim yasaklarının yürürlüğe gireceği gece KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun önce “terfi yapılmayacak” açıklaması yaptığını, ardından yasaklara yalnızca bir dakika kala bu terfileri dağıttığını hatırlatan Özuslu, hükûmetin izlediği politikaları şu sözlerle eleştirdi:
“Bunun üzerine döndünüz, Bakanlar Kurulu kararıyla grevi yasakladınız. Oradaki emekçilerin mesai arkadaşları yandı, eridi; siz hâlâ anlamıyorsunuz. Bir kişi sandıkta kalmasın, onu kurtaracaksınız diye yapmadığınız kalmadı! İnsanların canı gitti, canı yanıyor!”