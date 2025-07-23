Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turu bugün İstanbul'da

Rusya ve Ukrayna, barış müzakerelerinin üçüncü turu için bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Ukraynalı yetkililer daha önce görüşmelerin bugün başlayacağını açıklamış fakat Rus yetkililer görüşmelerin "bu hafta" olacağını söylemekle yetinmişti. Bu yüzden görüşmenin günü teyit edilememişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov 23 Temmuz Çarşamba günü konuşmasında "Görüşmeler bu akşam başlayacak. Kimse bunun kolay olacağını düşünmüyor. Çok zor olacak" dedi.

Peskov dün de "müzakereden mucize beklememek lazım" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, heyetler arasındaki toplantının Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda TSİ 19:00 civarında başlaması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da katılması öngörülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yla müzakerelerde esir takasının da gündeme gelebileceğini söylemişti.

Zelenskiy, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu yineledi. "Barışın gerçek anlamda sağlanması için liderlik düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var" dedi.

Açıklama, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve üç kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarından birkaç saat sonra geldi.

Ukrayna ordusu, 340'tan fazla patlayıcı ve sahte İHA ile 35 seyir ve balistik füzenin kullanıldığını, ancak çoğunun düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya "üst düzey silahlar" göndereceğini söylemişti.

Trump, 50 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'nın kalan ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ikincil tarife uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.