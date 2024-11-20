Rustem’s Literary Club, 14. Disiplinlerarası Paneli'ni "Öteki" temasıyla düzenliyor

Rüstem’s Literary Club tarafından düzenlenen disiplinlerarası paneller serisinin 14’ncüsü “Öteki” temasıyla düzenleniyor. Davita Günbay’ın moderatörlüğünde sanat, fotoğrafçılık ve Kıbrıs kültürü merceğinden, toplumun farklı addedilenleri nasıl algıladığının ve onlarla nasıl etkileşim kurduğunun inceleneceği panelde Mine Balman: “Kıbrısta Öteki Olmak”, Derya Ulubatlı: “Kıbrıs Türk Sanatında

Ötekinin Temsili” ve İsmail Gökçe ise “Fotoğraf ile Diğerini Anlamak” başlıklı sunumlarını yapacaklar.

25 Kasım Pazartesi akşamı saat 18:30’da Rüstem Kitabevi’nde yer alacak etkinliğe giriş 150 TL(İlk kahve bedava) olup biletler kapıda veya online olarak alınabilecek.