Rus Büyükelçi: “Kıbrıs sorununun çözümüne yaklaşımımız değişmedi”

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Murat Zyazikov, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.

Alithia gazetesi, Zyazikov’un “Rossiyskaya Gazeta”ya verdiği röportaja geniş yer verdi. “Kıbrıs Rus Karşıtı Yaptırımlar Yüzünden 1 Milyar Euro Kaybetti” başlığıyla aktarılan röportajda, Zyazikov’un Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları yer aldı.

Zyazikov, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tutumunun değişmediğini, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca belirlenen uluslararası hukuka dayalı, adil, kalıcı ve bütünlüklü bir çözümü desteklediklerini ifade etti.

Çözüme ilişkin nihai kararın, ada sakinleri tarafından verilmesinin önemine inandıklarını ifade eden Zyazikov, ada halkına ve taraflara takvimler veya çözümlerin dışarıdan empoze edilme çabasının ise kendileri için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zyazikov, kendisinin hem Kıbrıs Türk, hem de Kıbrıs Rum tarafının liderleriyle görüşmeye ve diyaloga her zaman hazır olduğunu belirtti.

Rusya’nın ‘KKTC’yle resmi ilişkiler kurmaya hazır olduğu şeklindeki iddialara ilişkin bir soruya karşılık ise Zyazikov, Rusya’nın Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik tezlerini değiştirmesinin söz konusu olmadığını; Kıbrıs sorununun barışçıl çözümünün temel ilkelerinden hiçbir zaman kuşku duymadıklarını söyledi.

“Rusya, karşılıklı fayda temelinde işbirliğini geliştirmeye açık olan tüm ülkelerle, her iki tarafın da ulusal çıkarlarını göz önüne alarak ortaklık ilişkilerini geliştirmeye hazırdır. Türkiye’yle de ilişkilerimiz bu temeller üzerine inşa edilmektedir. Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de gerçekleştirdikleri, aralarında Kıbrıs’ın da bulunduğu birçok konunun ele alındığı görüşmede de doğrulanmıştır. Bunun sonucunda priori herhangi birine karşı ya da diğer ülkelerin ilişkileri aleyhine olamaz”.