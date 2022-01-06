Rudex Anketi: Her 3 seçmenden 1’i sandığa gitmeyecek

Rudex Danışmanlık adlı Hakan Rüstem yönetimindeki kuruluş “KKTC Seçmeninin Siyasi Tercihleri Ve Eğilimleri Araştırması” yayınladı.



Anketin, Gezici Anketi’nin açıklanmasından birkaç saat sonra servis edilmesi ve 6 Ocak sabahına kadar ambargolu olduğunun söylenmesi dikkat çekti.



“Her 3 seçmenden 1’i seçimlerde sandığa gitmeyeceğini veya gitse de geçersiz oy kullanacağını ifade ediyor” diyen Rudex raporu, yeni dönemde 6 partinin Meclis’te yer alacağını ön görüyor.



Rudex Araştırması’na göre yeni dönemde Meclis; UBP, CTP, DP, HP, YDP ve TDP’den oluşacak.



1231 örneklem üzerinden yapıldığı bilgisi verilen ankette, katılımcıların % 30’unun oy kullanmayacağını söylediği, % 3’ünün geçersiz oy kullanacağı, % 6’sının ise kararsız olduğu dikkat çekti. Ankette % 21 ise karma oy kullanacağını belirtti.



Rudex, bu veriler ışığında yaptığı hesaplamada partilerin oy dağılımını UBP % 35.6, CTP % 23.7, DP % 11.5, HP % 10.5, YDP % 9.0, TDP % 7.0, TKP % 1.4, BY % 1.3 olarak ilan etti.



Anketin saha çalışmasının 13-23 Aralık 2021 tarihlerinde yapıldığı belirtildi; Yüksek Seçim Kurulu’nca açıklanan seçmen sayılarının ilçelere göre dağılımı esas alınarak, bilgisayar destekli yüz yüze görüşme (CAPI) tekniği kullanılarak yürütüldüğü ifade edildi.

Gezici son anketini açıkladı: UBP ve CTP yarışıyor