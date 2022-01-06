Rudex Anketi: Her 3 seçmenden 1’i sandığa gitmeyecek
Rudex Danışmanlık adlı Hakan Rüstem yönetimindeki kuruluş “KKTC Seçmeninin Siyasi Tercihleri Ve Eğilimleri Araştırması” yayınladı.
Rudex Danışmanlık adlı Hakan Rüstem yönetimindeki kuruluş “KKTC Seçmeninin Siyasi Tercihleri Ve Eğilimleri Araştırması” yayınladı.
Anketin, Gezici Anketi’nin açıklanmasından birkaç saat sonra servis edilmesi ve 6 Ocak sabahına kadar ambargolu olduğunun söylenmesi dikkat çekti.
“Her 3 seçmenden 1’i seçimlerde sandığa gitmeyeceğini veya gitse de geçersiz oy kullanacağını ifade ediyor” diyen Rudex raporu, yeni dönemde 6 partinin Meclis’te yer alacağını ön görüyor.
Rudex Araştırması’na göre yeni dönemde Meclis; UBP, CTP, DP, HP, YDP ve TDP’den oluşacak.
1231 örneklem üzerinden yapıldığı bilgisi verilen ankette, katılımcıların % 30’unun oy kullanmayacağını söylediği, % 3’ünün geçersiz oy kullanacağı, % 6’sının ise kararsız olduğu dikkat çekti. Ankette % 21 ise karma oy kullanacağını belirtti.
Rudex, bu veriler ışığında yaptığı hesaplamada partilerin oy dağılımını UBP % 35.6, CTP % 23.7, DP % 11.5, HP % 10.5, YDP % 9.0, TDP % 7.0, TKP % 1.4, BY % 1.3 olarak ilan etti.
Anketin saha çalışmasının 13-23 Aralık 2021 tarihlerinde yapıldığı belirtildi; Yüksek Seçim Kurulu’nca açıklanan seçmen sayılarının ilçelere göre dağılımı esas alınarak, bilgisayar destekli yüz yüze görüşme (CAPI) tekniği kullanılarak yürütüldüğü ifade edildi.
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