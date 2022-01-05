Gezici son anketini açıkladı: UBP ve CTP yarışıyor

Gezici Araştırma Şirketi genel seçime ilişkin son anketini açıkladı. Gezici’ye göre seçimde UBP ve CTP yarışıyor. Anket sonuçlarına göre UBP % 37,8 oy alırken CTP % 29,2 oya ulaşacak.

Ankete göre;

UBP % 37,8

CTP % 29,2

DP % 11,9

TDP % 9,2

HP % 6,1

YDP % 5,4

TKP % 0,2

Bağımsızlık Yolu % 0,2

Ham oyların açıklanmadığı ankette daha önceki Gezici anketlerinde olduğu gibi dağıtılmış oyların açıklanması dikkat çekti.

Yine ankete göre Kıbrıs sorununa ilişkin “iki ayrı devlet” modeli destek görüyor.