Gezici son anketini açıkladı: UBP ve CTP yarışıyor
Gezici’ye göre seçimde UBP ve CTP yarışıyor. Anket sonuçlarına göre UBP % 37,8 oy alırken CTP % 29,2 oya ulaşacak.
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Gezici Araştırma Şirketi genel seçime ilişkin son anketini açıkladı. Gezici’ye göre seçimde UBP ve CTP yarışıyor. Anket sonuçlarına göre UBP % 37,8 oy alırken CTP % 29,2 oya ulaşacak.
Ankete göre;
UBP % 37,8
CTP % 29,2
DP % 11,9
TDP % 9,2
HP % 6,1
YDP % 5,4
TKP % 0,2
Bağımsızlık Yolu % 0,2
Ham oyların açıklanmadığı ankette daha önceki Gezici anketlerinde olduğu gibi dağıtılmış oyların açıklanması dikkat çekti.
Yine ankete göre Kıbrıs sorununa ilişkin “iki ayrı devlet” modeli destek görüyor.
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