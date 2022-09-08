Royal Bank’ın Girne’deki iade istemi, güneyde yankı buldu

İngiliz kraliyet ailesinin de hissedarı olduğu National Westminister Bank’ın (Royal Bank of Scotland), Girne’de Jasmine Court Otel’in de yer aldığı mülkünün iadesini istediğine dair YENİDÜZEN’de manşette yayınlanan haber, adanın güneyinde basına yansıdı.

Haber, Politis'te “Royal Bank Girne’deki Mülkünün İadesini İstiyor”, Haravgi'de “Royal Bank Girne’deki Mülkünün İadesini İstiyor- Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kararının Uygulanmaması Durumunda AİHM’e Başvuracakları Konusunda Uyarıyorlar”, Alithia'da “İngiliz Kraliyet Ailesinin de Hissedarı Olduğu Royal Bank Girne’deki Mülkünün İadesini İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.

15 Eylül’e kadar yanıt bekleniyor

Yenidüzen manşetten verdiği haberinde, İngiliz Kraliyet ailesinin de hissedarı olduğu (Royal Bank of Scotland) National Westminister Bank’ın, Girne’de Jasmine Court Otel’in de yer aldığı mülkünün iadesini istediğini yazmıştı.

Haberde, ‘Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden de sorumlu Maliye Bakanlığı’na 15 Ağustos’ta uyarı mektubu gönderen Royal Bank of Scotland Kıbrıs temsilcilerinin, İyi İdare Yasası çerçevesinde 15 Eylül’e kadar yanıt beklediği belirtilmişti.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de “iç hukuk yolu” olarak işaret ettiği Taşınmaz Mal Komisyonu, içerisinde Jasmine Court Otel’in de yer aldığı toplam 150 dönüm, 7 evlek ve 200 ayak mülkiyet hakkında 28 Kasım 2017 tarihinde oy birliği ile 22 milyon 773 bin 940 Sterlin tazminat kararı vermişti. Karar “kaynak yetersizliği” gerekçesi ile 5 yıldır uygulanmıyor.

15 Eylül’e kadar süre