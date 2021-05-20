Rogers: “Virüsten kurtulmanın şu anki tek yolu aşı”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “pandeminin ikinci yılında sağlık, turizm ve çevre” konuştu. Koronavirüsten kurtulmanın şu anda tek yolunun aşılanma olduğunu dile getiren Rogers, ülke olarak toplum bağışıklık kazanana kadar aşılanmanın en hızlı şekilde yapılanması gerektiğini söyledi.

Şu andaki Sağlık Bakanı’nın aşı platformu konusunda ortaya atılan iddiaların endişe verici olduğunu dile getiren Roger, oluşturulan dijital platformun özel şirketin elinde olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu bilgilere erişiminin olmadığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Bu şirket ile bir anlaşma yapılıp yapılmadığını soran Rogers, hastaların kronik rahatsızlıkları konusunda da gizlilik anlaşması olup olmadığı sorusunu da yöneltti.

Veri toplama açısında çok önemli bir fırsatın dijital platforma devredildiğini söyleyen Rogers, aşılanma hakkındaki verilerin açıklanmasını istedi.

Çalışanların aşılanması ile ilgili ne durumda olunduğunun şeffaf olarak paylaşılması gerektiğine dikkat çeken Rogers, halkın verilere ulaşması ve bilgilendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Rogers, Sağlık Bakanlığı’na 30 mevsimlik işçi alındığı bilgisinin geldiğini dile getirerek, hemşireleri kadrolamak yerine mevsimlik işçi alımı yapılıp yapılmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde karantina ile ilgili ülkeye gelişlerdeki bilgilendirmenin yeterli olmadığını belirten Rogers, Turizm Bakanlığı’nın sitesine de ulaşılmadığını kaydetti.

Jale Refik Rogers, İngiltere’den de turist gelmesinin istenmesi halinde iki toplum liderinin görüşerek geçişlerin sağlanması için girişim yapılması gerektiğini vurguladı ve eğitimle ilgili de okullardaki uygulamalarda farklılıklar olduğunu söyledi. Rogers, eğitimde gerekli denetimlerin ve programların oluşturup oluşturulmadığını sorarak, Eğitim Bakanı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne çağrıda bulunarak yaz okullarının açılması gerektiğini söyledi.

Bakanlıkların her kararı Sağlık Üst Komitesine atmasını doğru bulmadıklarını dile getirten Rogers, bakanlıkların niyeti olması halinde istenilen kararların alınabileceğini belirtti.

Girne Dağlarına yapılması planlanan heykel konusunda ise hükümetin düşüncelerini soran Rogers, daha kalıcı çevre aksiyon planının ne zaman yapılacağının açıklanmasını istedi.

Ataoğlu: “Naylon kaynaklı çevre kirliliği yüzde 65 azaldı”

Eleştirileri yanıtlayan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, naylon poşet kullanımının azaltılmasına dönük düzenlemelerle naylon kaynaklı çevre kirliliğinin yüzde 65 oranında azaldığının gözlemlendiğini açıkladı. Ataoğlu, marketlerde poşetlerin tamamen kalkması yönünde çalışma yaptıklarını da söyledi.

Okullarda çevre dersinin verildiğini de söyleyen Ataoğlu, Eğitim Bakanlığı ile birlikte çocuklara küçük yaşta çevre bilinci aşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Deniz kirliliğini önlemek için sürekli izleme sistemi

Deniz kirliliğinden şikayetler olduğunu da söyleyen Ataoğlu, atıkların denizlere atılması konusunda “sürekli izleme sistemi” yapılacağını ve bu sistemin de yakın zamanda kurulacağını söyledi.

Hava kalitesi ölçüm noktalarının da oluşturulacağını dile getiren Ataoğlu, insanların artık bilinçlendirilerek çevreyi kirletmemesi için uyarı levhalarının konulduğunu söyledi ve çalışmalara da devam edeceklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Oğuz: Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda yeni alımlar oldu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı’nın talebi üzerine 270 mevsimlik işçi arasından 30 kişinin azalmasından kaynaklanan yeni alımlar olduğunu belirtti.

Mevsimlik işçilerin birçok alanda görev yaptığını dile getiren Oğuz, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi dolayısıyla aldığı bu işçilerden eksilen sayıların tekrar doldurulduğunu kaydetti.

Oğuz, gönüllü olarak çalışan kişilerin mevsimlik işçiliğe geçirildiğini dile getirerek tüm ihtiyaçların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulması gerektiğini söyledi. Oğuz, bu çalışanların pandemiden dolayı alındığını ve gereklilikleri halinde devam edilip edilemeyeceğinin karar verileceğini belirtti.

Sağlıkla ilgili planlamayı Sağlık Bakanlığı’nın yaptığını ve pandemi şartlarının nasıl olacağının bilinmediğini ve ihtiyaca göre gerekenlerin de yapılacağını söyleyen Oğuz, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda bu alımların yapıldığını kaydetti.

Oğuz, Mağusa Hastanesi’nde yapılan eylem neticesinde de laboratuvara personel istihdam edildiğini