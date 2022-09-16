Rıza Tuncel’den üzen veda

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan ve bir süredir Antalya’da siroz tedavisi gören Dr. Rıza Tuncel hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Antalya’da tedavi gören Tuncel’in vefatı, büyük üzüntü yarattı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Tuncel, Antalya’da toprağa verilecek.