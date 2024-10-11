Meclis Başkanlığı seçiminde toplam 9 kez seçime girerek hiçbirinde de salt çoğunluğu elde edemeyen Zorlu Töre'nin oğlu Tuygun Töre, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı, UBP için “Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika…” dedi.

UBP tarafından Zorlu Töre'ye yönelik "kumpas" kurulduğunu aktaran Tuygun Töre, öz eleştiride de bulundu, "Dün geceki oturuma Zorlu Töre hiç katılmamalıydı ya da 1 Tur. sonunda oturumu kapatıp, bize bunu yapanlarla hesaplaşma yoluna gitmeliydi" ifadelerini kullandı.

Salı akşamı "yüksek tansiyon" şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Zorlu Töre, dün akşamüzerine kadar hastanede tedavi görmüştü. Tuygun Töre, dün öğle saatlerinde YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada, "Zorlu Töre Meclis'e gitmeyecek" ifadelerini kullansa da, Zorlu Töre Meclis'e gidip dün akşamki oturumu açmıştı.

Turgun Töre'nin paylaşımı şöyle:

"Herkes bir GÜNAH KEÇİSİ bir SUÇLU arıyor !

Ve tabi ki en uygun aday ZORLU TÖRE !

Neden çünkü başrolde o vardı, ya da o var gibi zannetti herkes.

Peki gerçekte olan öyle mi?

Daha dün sabaha kadar Zorlu Töre’yi kahraman ilan edenler aynı günün gecesinde koltuk sevdalısı gibi lanse etmeye ve bu yaşanan 4 günün sorumlusu gibi göstermeye çalışıyorlar.

Olay hiç öyle değil…

İnsan öğütmeye, linç etmeye, hakaret etmeye, ahlaksız siyaset yapmaya, kendi çıkarları için karşısındakini Yok etmeye; İstekli, Alışmış, Keyif alan bir toplumun insanlarından Vicdanlı davranmalarını bekleyecek değilim..

4 gündür yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi bir biz biliyoruz bir de Allah...

Dün gece belli oldu ki; aday Zorlu Töre dışında başka birisi de olsa ki oldu!

Sonuç değişmeyecekti!

Önümüzdeki süreci görüyorum; bu KUMPAS’ı düzenleyenler de, oluşan durumdan kendi hedeflerine ulaşmaya çalışanlar da “Vurun Abalıya” diyecek.

Çünkü Zorlu Töre’nin itibarsızlaştırılması, bazı siyasilerin ve kesimlerin farklı istek ve egolarına İyi geliyor.

Kendi adımıza Öz eleştiri yapacak olursam; dün geceki oturuma Zorlu Töre hiç katılmamalıydı ya da 1 Tur. sonunda oturumu kapatıp, bize bunu yapanlarla hesaplaşma yoluna gitmeliydi.

Çünkü oyun çoktan kurulmuş, gizli kahramanlar belirlenmiş ve Hedef belliydi.

Olayın bu kısmını daha sonra, kendimizi biraz toparladıktan sonra enine boyuna konuşacağız..

Az sabır..

Üzgünüm, siyasetteki bu Riyakarlık bu Düzenbazlık bu Ahlaksız siyaset anlayışının Normalleştiğini görmekten gerçekten üzgünüm..

Ülkedeki siyasi geçerliliğin; Nobranlık, Yalan, Entrika ve Racon Kesme olarak mafyatik bir yapıya dönüşmesinden herkes nasibini alacaktır.

İnandığım değerlerin birer birer Yok olduğunu ilk önce kendi içimde sonra da toplum hareketlerinde görmekten gerçekten üzgünüm.

Allah var Gam yok.

Zaman her şeyi ortaya çıkaracak ve daha anlaşılır kılacaktır.

Bu operasyonu yapanlarda , alet olanlar da…

Bu düzenin kendileri için de bir kefen diktiğini elbet yaşayacaklardır.

Şimdilik bu kadar.

Gerçeklerden uzak vicdansızca egonuzu tatmin etmeye devam edebilirsiniz."