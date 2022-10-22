“River Rock Investmet” avukatı Ruso: “Attığımız tüm adımlar yasal”

Ertuğrul SENOVA

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ancak 2017 yılında Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından “River Rock Investmet” isimli şirkete, “5 yıldızlı otel ve casino inşa edilmesi” amacıyla 10 yıllığına kiralanan ve Yüksek İdari Mahkemesi’nde dava konusu olan denize sıfır araziyle ilgili YENİDÜZEN’in yayınladığı haber üzerine söz konusu şirketin avukatından açıklama geldi.

Büyük hissedarı, Özkan Yeşil isimli Türkiyeli bir turizm yatırımcısı olan ve Kıbrıs Postası gazetesi Direktörü Polat Alper dâhil 3 hissedarı daha bulunan “River Rock Investmet” isimli şirketin avukatı Hamza Ruso, araziyle ilgili attıkları tüm adımların yasal olduğunu iddia etti.

İmar izni bekleniyor…

Avukat Ruso, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, inşaatla ilgili belediyeden gelecek imar izni dışındaki tüm izinleri aldıklarını, Belediye Meclisi’nin almış olduğu “dava süreci bitmeden imar izni verilmesin” şeklindeki kararı kapsamında imar iznini beklediklerini ancak meclisin, böyle bir karar alma yetkisi olmadığını aktardı.

“Telleme çalışmaları belediyeden alınan izinle yapıldı”

Arazide Perşembe gün başlayan telleme çalışmalarının kiraladıkları alan için belediyeden alınan izin kapsamında yapıldığını, çünkü bölgedeki balıkçılık derneğinin, arazi içerisine yasadışı yapılar dikmeye çalıştığını iddia eden Ruso, bu kapsamda araziyi korumak adına telleme işlemini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Hem bölge halkı, hem YBH hem de balıkçılarla toplantı gerçekleştirdik”

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’ni ya da Karaoğlanoğlu halkını mağdur etmemek adına, bölgede bulunan Merit Otel’de bir halk buluşması yaptıklarını ve kaygıları dinlediklerini, yol haritalarını bu kapsamda belirlediklerini söyledi.

Avukat Ruso, Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH) geçtiğimiz yıllarda söz konusu kiralama işlemini yargıya taşıdığını, ara emri alındığını, bu kapsamda hem YBH hem de balıkçı barınağı ile bir toplantı gerçekleştirildiği ifade etti.

“YBH ile 18 maddelik protokol imzaladık, ara emri geri çekildi”

Ruso, bu kapsamda hem balıkçı barınağı hem de YBH’nin taleplerinin yer aldığı 18 maddelik bir protokol hazırlandığını ve hem YBH’nin hem de kendilerinin bu protokole imza attıklarını, bu kapsamda da davanın geri çekildiğini ve ara emrinin kaldırıldığını aktardı.

Protokolde neler yer alıyor?

Avukat Ruso, söz konusu protokolü YENİDÜZEN ile de paylaştı. Protokol maddeleri arasında; balıkçı barınağının tadil edilmesi, otelin çevreci bir şekilde inşa edilmesi, otelde doğacak ihtiyaçların KKTC sınırları içerisinde temin edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Avukat Ruso son olarak, “Araziye; Merit gibi, bölgedeki diğer oteller gibi, aynı hukuki zeminde, kimseyi mağdur etmeyecek bir otel yapılması planlanıyor” dedi.

Faraç: “O protokolde benim imzam yok”

Öte yandan Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği Başkanı Sait Faraç, Yeşil Barış Hareketi ile imzalanan protokolde kendisinin imzasının bulunmadığını, bu protokolü kabul etmediğini ifade etti.

“Kamu arazisinin özel bir şirket tarafından tellenmesine izin verildi”