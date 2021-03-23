“Risk alınacak bu dönemde, caydırıcı cezalar önemli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinden geçilen dönemde ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların bir miktar risk alınmasını gerektirdiğine işaret etti, son derece dikkatli olunması gereken bir aşamada olunduğu düşüncesini belirtti.Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresinde söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, risk alınacak bu dönemde caydırıcı cezaların getirilmesinin önemli olduğuna işaret etti, Yasa Değişikliği’nin ivediliğine oylarının da olumlu olacağını belirtti.

Yasa Değişikliği’ne ilişkin teknik birkaç noktaya değinen ve komitede dikkate alınması gerekliliğini belirten Erhürman, yasa değişikliğinde öngörülen işyeri kapatma yetkisinin ciddi bir yetki olduğuna işaret etti, yetkinin yukarıda olması gerekliliğine işaret etti.

Yasa Değişikliği’nin bir maddesinde ‘yurttaşlar’ denildiğine değinen Erhürman, ilgili maddedeki kapsamın yurttaşlar dışında da genişletilmesi gerekliliğini belirtti.

Suçların da yasada açıkça tanımlanması gerektiği görüşünü belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasada suçun mümkün olduğunca net tanımlanmalara gerek olduğunu söyledi.

Endişe ve risk noktasının, bu sistemin sadece gelen kişi üzerinde kurulması olduğuna vurgu yapan Erhürman, gelen kişiyi ziyaret edenlerin de bu sistemin içerisinde alınmasının şart olduğunu ifade etti. Özellikle ev karantinasında bu konuda sorun yaşanabileceğine işaret eden Erhürman, ev karantinasında olan bir kişinin ziyaretçi kabulü ile bulaşın yayılabileceğini, bu riskin de ortadan kaldırılması için suç ve cezanın düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.