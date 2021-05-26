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Reynar: “Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı… Bu kadar kolay”

Reynar: “Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı… Bu kadar kolay”

Polis’in arşivindeki Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Avukat, Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, bunun için gerekli olan yasal prosedürlere açıklık getirdi.  

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Polis’in arşivindeki Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Avukat, Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, bunun için gerekli olan yasal prosedürlere açıklık getirdi.  

‘Adli Yardımlaşma Yasası gereğince istinabe başvurusu yapılabileceğine değinen Reynar, bunun için Kutlu Adalı’nın arşivdeki dosyasından faydalanılarak birkaç dilekçe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Hazırlanan dilekçelerin Türkiye’ye gönderilerek, Polisin bunlar üzerinden ifade alabileceğini belirten Reynar, “Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı” dedi.

Reynar, sosyal paylaşım ağı olan tweeter’den şu paylaşımı yaptı:

“İşte o dosyanın ilk sayfasını çevirip birkaç dilekçe yazılması yeterli olacak Adli Yardımlaşma Yasası gereğince istinabe başvurusu için. Bu kadar kolay. Sonra bu dilekçeler Türkiye’ye gidecek polis de ifade alacak. Derinlerde kalmasın. Açın dosyayı !.”

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