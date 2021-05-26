Polis Basın Subaylığı’ndan YENİDÜZEN’e: “Adalı dosyası kayıp değil, arşivde muhafaza ediliyor”

Özersay: "Adalı dosyası ortada yok"

Halkın Partisi genel başkanı Kudret Özersay: "Az önce bize ulaşan bir duyuma göre Kutlu Adalı cinayeti dosyası ortada yok, 1990larda hazırlanan polis dosyası kayıp! Bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum!"