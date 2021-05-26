Polis Basın Subaylığı’ndan YENİDÜZEN’e: “Adalı dosyası kayıp değil, arşivde muhafaza ediliyor”
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin dosyanın kaybolduğu söylemlerinin ardından Polis Basın Subaylığı, YENİDÜZEN’e resmi açıklama yaptı, iddiaları yalanladı.
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Kutlu Adalı cinayetine ilişkin dosyanın kaybolduğu söylemlerinin ardından Polis Basın Subaylığı, YENİDÜZEN’e resmi açıklama yaptı, iddiaları yalanladı.
Polis Basın Subaylığı verdiği bilgide, dosyanın kaybolmadığını, polis arşivinde muhafaza edildiğini açıkladı.
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Etiketler : polis, kutlu adalı
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