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  3. Polis Basın Subaylığı’ndan YENİDÜZEN’e: “Adalı dosyası kayıp değil, arşivde muhafaza ediliyor”
Polis Basın Subaylığı’ndan YENİDÜZEN’e: “Adalı dosyası kayıp değil, arşivde muhafaza ediliyor”

Polis Basın Subaylığı’ndan YENİDÜZEN’e: “Adalı dosyası kayıp değil, arşivde muhafaza ediliyor”

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin dosyanın kaybolduğu söylemlerinin ardından Polis Basın Subaylığı, YENİDÜZEN’e resmi açıklama yaptı, iddiaları yalanladı.

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Kutlu Adalı cinayetine ilişkin dosyanın kaybolduğu söylemlerinin ardından Polis Basın Subaylığı, YENİDÜZEN’e resmi açıklama yaptı, iddiaları yalanladı.

Polis Basın Subaylığı verdiği bilgide, dosyanın kaybolmadığını, polis arşivinde muhafaza edildiğini açıkladı.

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