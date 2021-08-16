Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal etti

Reuters, Türkiye'nin NATO'nun çekilmesinden sonra Kabil havaalanının güvenliğini sağlama planını iptal ettiğini ancak Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, planın iptaline rağmen, Ankara'nın "Taliban'dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu" söyledi.