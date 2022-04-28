Reşat:  Tatar’ı her eleştirdiğimde Falyalı arardı

Dış Basın Birliği Başkanlığı ve birlik üyeliğinden ‘Cumhurbaşkanı’nın yazılarıyla ilgili yaptığı şikayet’ sonrasında istifa ettiğini duyuran gazeteci Rasıh Reşat, olayın ardından yazdığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Halil Falyalı yakınlığına dikkat çekti, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı her eleştirdiğimde Halil Falyalı beni arardı” dedi.

“Tatar, Falyalı’nın beni korkutacağını ve susturacağını düşündüğü için her yazıdan sonra şikayet etmesi gelenek haline gelmişti” şeklinde yazan Reşat, Saray’dan yapılan açıklamaları da eleştirdi, “Yapılan açıklamanın hangi kalemden çıktığını bilmeyenimiz yok. Açıklamalar iftiralarla dolu” dedi.

Rasıh Reşat'ın yazısı:

Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti!

Cumhurbaşkanlığı: “Gazeteci istifa nedenlerini kendisinde ve yaptıklarında aramalıdır”