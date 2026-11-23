Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında Güzelyurt’u yeniden ayağa kaldıracak vizyon projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Güzelyurt’un göç veren ve durağanlaşan yapısını tersine çevirmek için yola çıktıklarını belirten Kansoy, 28 yıllık mevcut yönetim anlayışını Osmanlı padişahlarının tahtta kalma süreleriyle kıyaslayarak, "36 Osmanlı padişahından sadece 7’si 20 yılın üzerinde tahtta kaldı, onlar da İstanbul’u fethetti; biz 28 yılda mevcut Güzelyurt’un yanına yeni bir Güzelyurt daha koymalıydık" ifadeleriyle değişim çağrısı yaptı.

Mevcut yönetimin "Güzelyurt’a deniz getireceğiz" vaadinin aksine Yayla sahil şeridi projesiyle Güzelyurtluyu denizle buluşturacaklarını kaydeden Kansoy; Kuzey Kıbrıs’ın ikinci olimpik havuzu, yeni organize sanayi bölgesi ve yaşayan Bandabulya projeleriyle kentin ekonomisine ve sosyal yaşamına can vereceklerini vurguladı.

Üniversitelerle kurulacak İstişare Kurulu ve spor kulüplerine sağlanacak sabit gelir kaynaklarıyla bölgesel kalkınmayı hedeflediklerini aktaran Kansoy, "30 yıldır Güzelyurt’ta kimse doğmadı; Güzelyurt Hastanesi’ndeki jinekoloji bölümünü hayata geçirerek bu makus talihi değiştireceğiz" dedi.

Yayla’dan Gaziveren’e uzanan sahil şeridi projesi:

"Güzelyurt'un yüzünü denize döndüreceğiz"

Mevcut yönetimin yıllarca "Güzelyurt’a deniz getireceğiz" vaadiyle vakit kaybettiğini ve bu hayali projenin yeraltı su kaynaklarının tuzlanmasına yol açtığını hatırlatan Kansoy, Güzelyurt’a deniz getirmek yerine Güzelyurtluyu denizle buluşturacaklarını söyledi. Yayla’dan Gaziveren’e uzanan sahil şeridini doğaya ve Natura 2000 koruma alanlarına zarar vermeden turizme kazandıracaklarını açıklayan Kansoy, bölgede sörf, kite sörf ve ekoturizmi destekleyeceklerini belirtti. Eski kum-çakıl ocaklarının yarattığı tahribatın rehabilite edileceğini kaydeden Kansoy, yürüyüş yolları, kamp alanları ve köy içi esnafı canlandıracak yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

"Kuzey Kıbrıs’ın ikinci olimpik havuzu Güzelyurt’a kurulacak"

Üner Berkalp Stadyumu’nun hemen yanındaki 10 dönümlük belediye arazisinde dev bir spor kompleksi ve rekreasyon alanı kuracaklarını duyuran Kansoy, projede basketbol, tenis ve padel sahalarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs’taki ikinci olimpik yüzme havuzunun yer alacağını açıkladı. Kansoy, bu kompleksle hem üniversite öğrencileri ile bölge halkını bir araya getirmeyi hem de Güzelyurt’u spor kampları ve antrenmanlar için tercih edilen bir merkez yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Alayköy modeliyle yeni organize sanayi bölgesi"

Esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığı günleri geride bırakmak için Mevlevi Kavşağı’ndan Güzelyurt’a dönüş noktasında, otoban üzerinde Alayköy modeliyle modern bir organize sanayi bölgesi kuracaklarını belirten Kansoy, mevcut sanayici ve esnafın haklarının korunarak mağdur edilmeyeceğini vurguladı. 5 bin metrekare üzeri depolama alanlarının, temiz enerji ve yağmur suyu hasadı sistemlerinin yer alacağı bölgede; narenciyeden katma değerli meyve suyu, reçel ve marmelat markaları yaratılacağını söyledi.

"Çağdaş terminal ve entegre toplu taşıma ağı"

Kentin girişindeki mevcut otobüs terminalinin içler acısı durumda olduğunu ve kente yakışmadığını ifade eden Kansoy, terminalin modern bir mimariyle yeniden inşa edileceğini kaydetti. Bölgedeki yaklaşık 20 bin üniversite öğrencisinin ve 12 köyün Güzelyurt çarşısıyla bağını güçlendirecek entegre bir toplu taşıma ağı kuracaklarını belirten Kansoy, bu sayede köylerdeki emlak ve kira değerlerinin de yeniden yükseleceğini ifade etti.

"Gençlere özel aktivite merkezi ve yaşayan kapalı çarşı"

Sosyal konutlar ve üniversite kampüsü yanındaki atıl durumda bulunan Ünsal Akel Parkı’nı yenileyerek; kütüphane, satranç odaları, kafe ve teknoloji alanlarının bulunduğu modern bir gençlik merkezine dönüştüreceklerini söyleyen Kansoy, tarihi Güzelyurt Kapalı Çarşısı (Bandabulya) için de özel bir plan hazırladıklarını açıkladı. Yanlış restorasyon sonrası banka şubelerine dönüştürülerek ruhunu ve ekonomik değerini yitiren Kapalı Çarşı’nın yeniden düzenleneceğini belirten Kansoy, Arkeoloji Müzesi’ne gelen turistleri çarşıya çekecek şekilde Kıbrıs mutfağı, gastronomi ve kadın ile genç girişimcilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği yaşayan bir merkez oluşturacaklarını kaydetti.

"30 yıldır Güzelyurt’ta kimse doğmadı"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kansoy, Güzelyurt’taki aidiyet duygusunun zayıflamasına ve nüfus kaybına çarpıcı bir veriyle dikkat çekti. 2000 yılındaki sağlık reformundan bu yana Güzelyurt’ta doğum yapılmadığını belirten Kansoy, şu ifadeleri kullandı:

"Nerede doğdunuz denildiğinde doğduğunuz yer sizi temsil eder. 30 yıldır Güzelyurt’ta biri doğmadı; kaymakamlıkta kayıtlı Güzelyurt doğumlu kimse yok. 6 Aralık’tan sonra belediye başkanı olarak ilk talebim, yeni Güzelyurt Hastanesi’ndeki jinekoloji bölümünün bir an önce hayata geçirilmesi olacak. Çocuklarımızın kimliklerinde yeniden 'Güzelyurt' yazmasını sağlayacağız."

"28 yıllık dönem yerini çağdaş belediyeciliğe bırakmalı"

Mevcut Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın 28 yıllık görev süresini de değerlendiren Kansoy, Özçınar’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür etmekle birlikte kentin artık bir tıkanma yaşadığını vurguladı. Ziyaret ettiği bir evde kendisine "Bu kadar uzun süre tahtta kalan kral var mı?" diye sorulduğunu aktaran Kansoy, "Araştırdım; 36 Osmanlı padişahından sadece 7’si 20 yılın üzerinde tahtta kaldı, onlar da İstanbul’u fethetti. Biz 28 yılda mevcut Güzelyurt’un yanına gençlerimizi tutacak yeni bir Güzelyurt daha koymalıydık. Sadece kaldırım yapmakla, çiçek ekmekle belediyecilik olmaz." dedi.

Restorasyonu tamamlanan tarihi Han ve Sıbyan Mektebi gibi değerlerin yıllardır kapalı tutulduğunu eleştiren Kansoy, seçilmeleri halinde mevcut yönetimin başlattığı Milli Mücadele Müzesi ve Kent Park gibi yarım kalan projeleri tamamlayacaklarını, ancak hiçbir eseri kilitli tutmayıp halkın ve turizmin hizmetine açacaklarını söyledi.

Üniversiteler ve spor kulüplerine tam destek sözü

Bölgedeki üniversitelerin (ODTÜ, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi) kentle bütünleşmesi için rektörlerle İstişare Kurulu kuracaklarını ve kent master planını bilimsel temelde hazırlayacaklarını ifade eden Kansoy, üniversitelerle iş birliği içinde 60 yaş üstü vatandaşlara evde sağlık ve bakım hizmeti sunacaklarını belirtti. Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ve Yalova gibi köklü kulüplerin sahipsiz bırakıldığını dile getiren Kansoy, belediyeye ait düğün salonları ve dükkan kiralarından elde edilecek gelirlerin kulüplere sabit kaynak olarak aktarılacağı sözünü verdi.