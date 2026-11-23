Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT Marine Life) Alagadi’de yürüttüğü deniz kaplumbağası izleme çalışmasının ilk bulgularını 8. Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Konferansı’nda sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın Marathon kentinde düzenlenen 9–13 Kasım’da “Kadim Denizin Koruyucuları” temasıyla düzenlenen konferansa SPOT Marine Life Direktörü Damla Beton ile Araştırma Sorumlusu Simge Oy katıldı.

Oy, konferansta, poster sunumunda Alagadi’nin 2023’te Balıkçılık Koruma Alanı ilan edilerek balıkçılığa kapatılmasının ardından deniz kaplumbağası sayılarındaki değişimi inceleyen çalışmayı anlattı.

Sunumda, gönüllülerin yüzerek toplam 70 kilometre katettiği çalışmada 65 deniz kaplumbağası gözlemi kaydedildiği, uzun süreli izlemenin ilk aşamasında, bazı genç yeşil deniz kaplumbağalarının gözlem süresince bölgede kaldığının görüldüğü belirtildi.

Beton: “Deniz kaplumbağaları sınır tanımaz, ülkeler arası iş birliği gerekli”

SPOT ekibi, konferans kapsamında düzenlenen "Önemli Deniz Kaplumbağası Alanları" Çalıştayı'na da katılarak kaplumbağalar için kritik yaşam alanlarının belirlenmesine yönelik bilimsel değerlendirmelere katkıda bulundu.

“Deniz kaplumbağaları sınır tanımaz. Yaşamlarının farklı dönemlerinde Akdeniz’in değişik bölgelerinde hareket eder. Sınırları ve ülkeleri yoktur” diyen Beton, hem yuvalama kumsallarının hem de denizdeki yaşam alanlarının korunması için ülkeler arasında iş birliği gerektiğini söyledi.

SPOT Marine Life’ın konferansa katılımı, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında Sivil Alan’ın Sivil Büyü desteğiyle gerçekleşti.