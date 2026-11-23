Girne-Çatalköy yolunda çalışma
Chamada Hotel çemberi ile Chamada Hotel plaj girişi güzergahında birer şerit kapatılacak.
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Chamada Hotel çemberi ile Chamada Hotel plaj girişi güzergahında birer şerit kapatılacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Girne - Çatalköy bölünmüş yolunda Chamada Hotel çemberi ile Chamada Hotel plaj girişi güzergahında gidiş ve geliş yönlerinden birer adet şeridin kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, yapılacak çalışmalar nedeniyle 5 Aralık tarihine kadar birer adet şeridin kapatılacağı belirtildi.
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Etiketler : çalışma, karayolları dairesi, Girne-Çatalköy yolu