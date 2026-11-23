Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer hafif sağanak beklendiğini bildirdi. Çarşamba günü ise yer yer fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 24 – 30 Kasım tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı. Buna göre, periyod boyunca havanın bulutlu, yarın öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece olacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, çarşamba günü yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.