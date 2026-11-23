Kıbrıs’ın kuzeyinde bir haftada 12 yangın, 22 de özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda 4 milyon 476 bin TL zarar oluştu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Kasım tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, kişi/ler tarafından yakma, gaz kaçağının alevlenmesi ve baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, can kurtarma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.