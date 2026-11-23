Serap ŞAHİN

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların SOLAS hükümlerine göre olay günü sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle “Adam öldürme” suçundan itham edildiklerini açıkladı.

Zanlıların serbest kalmaları halinde kaçma olasılıkları bulunduğunu belirten polis, 3 ay süreyle tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkemeye 27 emare sunuldu

Meselenin tahkikat polisi Mehmet Mannaş, mahkemeye toplam 27 emare sundu.

Polis, zanlıların SOLAS hükümlerine göre olay günü sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirterek “Adam öldürme” suçundan itham edildiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde kaçma olasılıkları bulunduğunu belirterek 3 ay süreyle tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, avukatların dinlenmesine geçilmeden önce duruşmaya 15 dakika ara verdi.