Karşıya ve İskele’de dün darp olayları yaşandı; iki kişi yaralandı, üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında Karşıyaka’da bir gece kulübüne ait araç park yerinde E.T.(E-37) ve A.S.(E-21), Y.Y.’yi (E-35) ciddi şekilde darp edip yere düşürerek burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Y.Y. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, E.T. ve A.S. tutuklandı.

İskele’de de dün saat 13.00 sıralarında bir darp olayı yaşandı. İskele’de bir evde A.A.(E-45) 256 miligram alkollü içki tesiri altında iken S.B.’nin (E-46) başını koltuğa bastırıp ciddi şekilde darp etti ve şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra bıçak ile S.B.’yi sağ ve sol kolundan yaraladı. S.B., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, A.A. tutuklandı.

Dikmen’de hırsızlık

Dikmen’de inşaat halindeki bir evin bahçesindeki kuru şap makinesi, 21 Kasım’da kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-41) tespit edilerek tutuklandı.

Hırsızlık mal kabulü

Lefkoşa’da 12 Ekim tarihinde, F.D.’nin (E-25) daha önceden bir şahıs tarafından çalınan dövme makinesini piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, F.D. tespit edilerek tutuklandı.

Kanunsuz avlanma

Büyük Av Mevsimi kapsamında dün ülke genelinde polis ekipleri ve av korucular tarafından yapılan avcı kontrollerinde, iki avcının Meriç’te 36 numaralı ava kapalı bölgede ve bir avcının ise Serhatköy’de 51 numaralı sürekli ava kapalı bölgede, yasal sayı olan üç köpeğin üzerinde yedi köpekle birlikte kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

1 kişi tutuklandı

Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’nda dün saat 19.30 sıralarında, polis ekipleri tarafından tespit edilen P.B.R.’nin (E-32) yapılan sorgulamasında, ülkede kalacak yeri ve geçim kaynağı olmadığı tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklandı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

Karşıyaka’da kamuya açık bir yer olan futbol sahasında dün, M.A.(E-50) 206 miligram alkollü içki tesiri altında iken yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi ve suçüstü tutuklandı.

Girne ve Alayköy’de yangın

Girne’de dün saat 23.00 sıralarında, bir apartman dairesinde sauna odasındaki ısıtıcının üst kısmında bırakılan kıyafetlerin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, sauna odasında bulunan ev eşyaları ve muhtelif kıyafetler yandı. Yangın yerinde mahsur kalan üç ev sakini ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, bu sabah 02.30 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesindeki bir mobilya atölyesinde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, atölyede bulunan muhtelif ahşap ve boya malzemeleri, süngerler, sanayi tipi elektrikli süpürge ve portatif tepsi zarar görürken, oluşan ısı ve dumandan dolayı ise konu işletmeye ait duvarlar ile komşu işletmenin deposunda bulunan muhtelif döşeme kumaşları islendi.