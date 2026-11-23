İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönem projeleri kapsamında modern bir Entegre Mezbahane Tesisi kuracaklarını açıkladı. Yeni tesisle mevcut mezbahanenin haftalık kesim kapasitesinin yüzde 40 artırılarak 210 küçükbaş ve 70 büyükbaş hayvana çıkarılması hedefleniyor.

Halihazırda haftalık 150 küçükbaş ve 50 büyükbaş hayvan kesimi yapıldığını belirten Sadıkoğlu, yeni tesisin üreticilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve et üretiminde hijyen ile kalite standartlarını geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Veteriner hekim gözetiminde kesim

Sadıkoğlu’nun verdiği bilgiye göre yeni tesiste kesimler veteriner hekim gözetiminde ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Hayvanların kesim öncesi muayenesinden etlerin tüketime uygunluğunun değerlendirilmesine kadar gerekli kontroller yapılacak.

Tesiste oluşturulması planlanan soğuk muhafaza alanları ve sevkiyat altyapısıyla etlerin tazeliğinin ve kalitesinin korunması hedefleniyor. Kesim sırasında ortaya çıkan hayvansal atıkların ise çevreye uygun yöntemlerle yönetilerek bertaraf edilmesi öngörülüyor.

“Üreticimizi güçlendireceğiz”

Projenin yalnızca yeni bir tesis yatırımı olmadığını, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin ve üreticilerin desteklenmesini de amaçladığını belirten Sadıkoğlu, “Üreticiden sofraya uzanan süreçte güveni artırmak ve yerel hayvancılığımızı desteklemek için modern bir Entegre Mezbahane Tesisi kuracağız. Daha güvenli gıda, daha güçlü üretici ve daha güçlü bir İskele için çalışıyoruz” dedi.

Yeni tesisle birlikte kesim kapasitesinin artırılması, gıda güvenliğine yönelik kontrollerin geliştirilmesi ve üreticilerin daha modern bir altyapıdan yararlanması amaçlanıyor.