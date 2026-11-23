Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ekonomi politikalarının üretimiyle anılan iki önemli ismi; Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ile eski Maliye Bakanlarından, milletvekili adayı Birikim Özgür, “Birlikte başaracağız” mesajıyla bir dayanışma fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından yayımlayan Özgür, siyasetin büyük bir emek, sabır, fedakârlık ve örgütlü çalışma gerektiren görünmeyen bir yüzü olduğuna dikkat çekti.

Devrim Barçın’ı sendikacılık döneminden bu yana uzun yıllardır yakından takip ettiğini belirten Özgür, Barçın’ın bilgisi, birikimi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla üstlendiği her görevin üstesinden gelebilecek donanıma sahip çok değerli bir isim olduğunu vurguladı.

Kampanya sürecinde Barçın’ın örgütçülüğüne, ortaya koyduğu emeğe ve enerjisine çok daha yakından tanıklık etme fırsatı bulduğunu ifade eden Özgür, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Lefkoşa İlçe Başkanımız olarak iki seçimin bir arada yürütüldüğü bu yoğun dönemde, ekiplerin koordinasyonundan saha çalışmalarına kadar her aşamada gece gündüz demeden canla başla çalışıyor. Siyasetin görünmeyen yüzünde işte böyle büyük emekler var. Bu emeğin hakkını teslim etmek, kıymetini bilmek gerek. İyi ki varsın Devrim. Emeğine, yüreğine sağlık. Birlikte başaracağız!”