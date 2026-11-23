TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Mehmet Harmancı öncülüğünde hayata geçirdiği projelerin toplumcu belediyeciliğin en somut başarı örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Çeler, Lefkoşa’da ortaya konan istikrarın, hizmet anlayışının ve başarının aynı kararlılıkla Cumhuriyet Meclisi’ne de taşınacağını belirtti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, milletvekili ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Merkez Lefkoşa Açık Pazar’ı ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette Merkez Lefkoşa’nın dönüşümüne dikkat çeken Çeler, Mehmet Harmancı öncülüğünde hayata geçirilen projelerin TDP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

“Toplumcu belediyeciliğin en güzel örneği Lefkoşa’da”

Çeler, Lefkoşa’da atıl alanların halkın kullanımına kazandırılmasının, ekonomik akıl ve doğru yönetim anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Merkez Lefkoşa’nın bunun en güçlü örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

TDP’nin hizmet odaklı ve halkı merkeze alan siyaset anlayışının Lefkoşa’da somut sonuçlar verdiğine dikkat çeken Çeler, aynı istikrarı ve başarıyı ülke yönetimine de taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Çeler, TDP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu başarılı yönetim anlayışını Cumhuriyet Meclisi’nde de sürdüreceğini, halkın yaşamına doğrudan dokunan projelerle ülkenin geleceğine yön vermekte kararlı olduklarını vurguladı.