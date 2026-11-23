Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Yeşilköy ve Sipahi’de yurttaşlarla buluştu. Bölge halkına seslenen İncirli, “Gençlerin kendi ülkesinde üretebildiği, barınabildiği, liyakat temelinde iş bulabildiği, dünyayla bağ kurabildiği ve geleceklerini kendi memleketlerinde kurabildikleri bir düzen oluşturacağız.” dedi.

CTP, Karpaz bölgesi ziyaretleri kapsamında Yeşilköy ve Sipahi’de köy kahvelerini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer katıldı. Bölge halkının sorun, talep ve önerilerini dinleyen CTP heyeti, yeni döneme ilişkin hedef ve projelerini paylaştı. Görüşmelerde bölgenin kalkınması, üretimin desteklenmesi, altyapı sorunlarının çözülmesi ve yurttaşların yaşam kalitesinin artırılması konuları ön plana çıktı.

İncirli: Sağlık hizmetlerini bölgedeki insanımızın yanına en güçlü şekilde getireceğiz

Köy ziyaretlerinde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölgenin ihmal edilen bütün sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını ifade ederek sağlık hizmetlerindeki sıkıntılara dikkat çekti. “Sağlık hizmetlerini bölgedeki insanımızın yanına en güçlü şekilde getireceğiz. Karpaz’da kalp krizi geçiren bir kişiyle Lefkoşa’da kalp krizi geçiren birinin hayata tutunma şansı eşit olacak” diye konuşan İncirli, sağlık hizmetlerini güçlendiren, sağlık çalışanlarının haklarını koruyan, kamu ile özel sağlık hizmetlerini ortak standartlarda buluşturan, dijitalleşmiş ve sürdürülebilir bir sistem hedeflediklerini vurguladı. İncirli, sağlık hizmetini güvenli yapılarda, yaşanılan bölgeye yakın ve hızlı biçimde sunacaklarını sözlerine ekledi.

“Kırsalda üretimi canlandıracağız”

İncirli, kendi geleceğini kendi ülkesinde kurabilen bir gençlik hedefiyle yola çıktıklarını dile getirerek “Gençlerin kendi ülkesinde üretebildiği, barınabildiği, liyakat temelinde iş bulabildiği, dünyayla bağ kurabildiği ve geleceklerini kendi memleketlerinde kurabildikleri bir düzen oluşturacağız” dedi. İncirli, ayrıca kırsalda üretimi canlandırmayı ve gençlerin kendi toprağında yaşayabilmesini sağlamak için atılacak adımlardan bazılarını şu şekilde sıraladı;

“Genç çiftçilere sosyal güvenlik desteği, üretim ekipmanlarında vergi muafiyetleri ve Genç İşsizler Kooperatifi modeli”

Konuşmasının sonunda mevcut düzeni değiştirmek için dürüst bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu vurgulayan İncirli, “Dürüst bir yönetim kuracağız. İnsanlarımızın haklarını kendilerine bir lütuf gibi vermeyeceğiz. Hakkı olana hakkını vereceğiz. Kuracağımız yönetim hiçbir insanımızı birbirinden ayırmayacak ve herkese eşit hizmetleri sunacak” dedi.

Öztörel: Her bireyin kendisini değerli hissedeceği bir yönetim anlayışıyla göreve geleceğiz

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ise konuşmasında, CTP’nin hem yerel hem de genel seçimlere hazır olduğunu vurgulayarak, “Hem yerel seçimde hem genel seçimde, insanlarımızın hak ettiği şekilde yönetileceği, bu toplumun her bireyinin kendisini değerli hissedeceği bir yönetim anlayışıyla göreve geleceğiz” dedi.