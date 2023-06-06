Refikoğlu: “Turnuvaya katılacak olan oyuncular askeri kontrolden geçirilmedi”

Şehir Plancısı Merter Refikoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, askeri bölge içerisindeki Şehir Kulübün’de bulunan tenis kortlarına askerin tenis oyuncularını almadığını ifade etti.

Turnuvaya katılmak için Şehir Kulübün’e gelen oyuncuların asker kontrolünden geri gönderildiğini ifade eden Refikoğlu, “Şimdiye kadar yüzlerce kez turnuva düzenleyen Kulübün bugünkü turnuvasına gelenler kötü bir sürprizle karşılaştılar. Turnuvaya gelen oyuncular askeri kontrolden geçirilmedi ve turnuvaya katılamadı. Nedeni ne mi? Bilmiyorum ancak tahminim komutanın canı sıkkındı, komutan birine kızmıştır, komutan bir askerin yaptığını beğenmemişti gibi askersel sorunlar düşünebilirsiniz. 2023 yılında ülkemizdeki tenisçilerimizin, gençlerimizin konuştukları konular ne kadar acı değil mi? İşgal altında her şey zor, tenis oynamak spor yapmak da zor” ifadelerinde bulundu.

Refikoğlu’nun açıklaması:

İşgal Altında Tenis Oynamaya Çalışmak da Zor

Bilenler bilir belki dünyanın en güzel tenis kortlarından biri Lefkoşa’daki Lefkoşa Şehir Kulübü’dür. Lefkoşa’nın yoğun trafiğinin içinden geçip yeşillikler arasında, kuş sesleri arasında sporunuzu yapar, kahvenizi yudumlarsınız. Orada sadece kuş sesi ve tenis sesi duyarsınız. Ülkemizin bir çok yetenekli tenisçisi burada yetişti. Yüzlerce tenisçi buralara tenis oynamaya devam ediyor. Bu kadar güzelliğinin arasında Tenis Kortları’nın en sinir bozucu kısmı, içeriye asker kontrolü ile girmeniz. Oradan her geçişinizde elinde tüfek olan askerlerin kimliğinizi kontrol etmesi, sizi süzmesi, içinizden acaba bugün bir sorun yaşar mıyım sorgulaması ile geçiyor. Yıllardır kullanılan bu kortlar askerden bir türlü ayrılamadı. Ülkemizin bir çok kortunda yapıldığı gibi Lefkoşa Şehir Kulübü’nde tenis turnuvaları düzenleniyor. Bu hafta da turnuva sırası Şehir Kulübün’de idi. Şimdiye kadar yüzlerce kez turnuva düzenleyen Kulübün bugünkü turnuvasına gelenler kötü bir sürprizle karşılaştılar. Turnuvaya gelen oyuncular askeri kontrolden geçirilmedi ve turnuvaya katılamadı. Nedeni ne mi? Bilmiyorum ancak tahminim komutanın canı sıkkındı, komutan birine kızmıştır, komutan bir askerin yaptığını beğenmemişti gibi askersel sorunlar düşünebilirsiniz. 2023 yılında ülkemizdeki tenisçilerimizin, gençlerimizin konuştukları konular ne kadar acı değil mi? İşgal altında her şey zor, tenis oynamak spor yapmak da zor.