Reçete var, ilaç yok!

“35 yıllık yatırımım var, ilaç almak için kaç yer gezeceğim, geçen gün aile büyüğümüz enişteme iki tane iğne aldım 7 bin 500 TL ödedim, buna can dayanmaz.”



İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit: “Hayati öneme haiz ilaçların tedarikine bu süreçte öncelik verdik ve bunları aksatmamaya çalıştık. Her hasta bizim için değerlidir ama eldeki imkanlara göre de hareket etmek durumundayız.”

Fehime ALASYA

İlaç sıkıntısı hastaları bezdirdi. Devlet bünyesindeki eczanelerden ilaçlarını ücretsiz temin etmek yerine özel eczanede 250 TL’yi aşan tutarla almak zorunda kalan Mehmet Bahadır, “Bunlar yaşanmamalı, önceden tedbir alınmalı. Ben şimdi bunları alacağım, parası olmayan başka vatandaş ne yapacak?” diyerek isyan etti.

İki yılı aşkındır düzenli olarak kullandığı ilaçlarını her iki ayda bir veya her ay devlet bünyesindeki eczanelerden ücretsiz temin edebilen Mehmet Bahadır, dün Lefkoşa’daki üç devlet eczanesini gezdikten sonra eli boş evine dönünce isyan etti.

Trenyolu Polikliniği’nde muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için eczaneye giden Bahadır, ilaçlarının olmadığı bilgisi alınca Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yolunu tutu. Burada da ilaçlarından sadece bir tanesini bulan Bahadır, İlaç ve Eczacılık Dairesi’ndeki depoya gittiğini belirtti. Devlet bünyesindeki üçüncü ecza merkezinde de ilaçlarının olmadığı yanıtını alan Bahadır, “Vatandaş bu ilaçları nasıl alsın?” diyerek bu duruma isyan etti.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit ise pandemi gölgesinde ilaç tedariklerinin aksamadığını belirterek, “Hayati öneme haiz ilaçların tedarikine bu süreçte daha çok öncelik verdik ve bunları aksatmamaya çalıştık. Her hasta bizim için değerlidir ama eldeki imkanlara göre de hareket etmek durumundayız” açıklamasında bulundu.

“Ben şimdi bunları alacağım, parası olmayan başka vatandaş ne yapacak?”

Emekli hemşire olan Bahadır, reçetesinde yazan ilaçları özel eczanelerden alacak olması durumunda 250 -300 TL civarında ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, “35 yıllık yatırımım var, ilaç almak için kaç yer gezeceğim, geçen gün aile büyüğümüz enişteme iki tane iğne aldım 7 bin 500 TL ödedim, buna can dayanmaz. Bu eksikliklerin pandemiyle hiç ilgisi yok, bunlar her zaman olması gereken ilaçlardır. Bunların işleyişle ilgisi vardır. Bunlar yaşanmamalı, önceden tedbir alınmalı. Ben şimdi bunları alacağım, parası olmayan başka vatandaş ne yapacak?” dedi.

Gökyiğit: “Her hasta bizim için değerlidir ama…”

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, pandemi gölgesinde ilaç tedariklerinin yine eskisi gibi aksamadığını belirterek, “Hayati öneme haiz ilaçların tedarikine bu süreçte daha çok öncelik verdik ve bunları aksatmamaya çalıştık. MS hastalarının ilaç temininde kısa süreli sıkıntı oldu ama bunun da üstesinden geldik.” açıklamasında bulundu.

Reçetede yer alan söz konusu ilaçların ise piyasada çok fazla bulunan ilaçlar olduğunu işaret ederek, vatandaştan biraz anlayış beklediklerini dile getirdi.

Sadece Vastarel adlı kurul ilacının yeni bittiğini, ihalelerin imzalandığını, gelecek hafta içinde de gelmeye başlayacağını kaydetti. Levotiron gibi bazı poliklinik ilaçlarının ise yeni tükendiğini anlatan Gökyiğit, “Elimizde biten ilaçlar, özel eczanelerde olan ilaçlardır, ülke genelinde sıkıntısı yok demektir. Kısıtlı bütçe ile işleyişimiz zaman zaman aksıyor, her hasta bizim için değerlidir ama eldeki imkanlara göre de hareket etmek durumundayız. Hayati ilaçların veya dışarıdaki özel eczanelerde bulunamayacak olan bazı ilaçların önemi bu bağlamda önceliğimiz” yorumunda bulundu.

Öksüz: “Devlet Milyonluk ilaç ihalelerine artık girmemeli”

Reçetedeki ilaçların iç piyasada eksikliğinin bulunmadığına değinen Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, esas sıkıntının onkoloji, MS, ALS hastaları gibi, devlette yeteri kadar olmayan ve özel eczanelerde de bulunmayan ilaçlar olduğuna değindi. Söz konusu ilaçların çok ciddi meblağlar olduğuna ve bu nedenle de devletin tedarikinde düzensizlik yaşandığına değinen Öksüz, bu tarz eksikliklerin yaşandığına takın olduklarına vurgu yaptı. Bu bağlamda çözüm önerileri de sunan Öksüz, şöyle davam etti: “Devlet artık ilaç vermeyi bırakmalı, özellikle bu ilaçları vatandaş ücretsiz olarak bu ilaçları almalı, devlet de bu vatandaşın aldığı ilacı eczaneye ödemeli. Bu yolla Karpaz’dan Lefkoşa’ya ilaç almak için gelmemiş olur. İlaçların devamlılığından şüphe duyulmaz, otomasyon olmadığı için birçok ilaç imhaya gitmez. Devlet Milyonluk ilaç ihalelerine artık girmemeli, insanları uzak bölgeden merkeze sürüklememeli.”