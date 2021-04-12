"Devlet, ilaç ve tedaviye erişim hakkını ihlal ediliyor”

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), en temel hasta haklarından biri olan ilaca ve tedaviye erişim hakkının devlet eliyle ihlal edildiğini söyledi ve eldeki kıt kaynakların sosyal devlet anlayışıyla, etkin ve adil şekilde öncelikle sağlık gibi elzem hizmetlere harcanmasını istedi.

ALS, MS, diyaliz, kanser hastalarıyla ve diğer bazı hastaların ilaçlarına ulaşma konusunda sıkıntı yaşadığını kaydeden EHHD, hastaların ilaçlarını ücretsiz temin etmek yerine, özel eczanelere gidip cepten harcama yaparak almak zorunda bırakıldığına işaret etti.

Dernek açıklamasında, ilaç yokluğu ve eksikliği konusuyla ilgili olarak İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü’nün “Hayati öneme haiz ilaçların tedarikine bu süreçte öncelik verdik ve bunları aksatmamaya çalıştık. Her hasta bizim için değerlidir ama eldeki imkanlara göre de hareket etmek durumundayız” açıklaması yaptığı iddia edildi ve bunun gerçekleri yansıtmadığı ifade etti.

“SİYASİ ATAMALAR İÇİN PARA BULUNUYOR, İLAÇ İÇİN ‘DEVLETİN KAYNAKLARI KISITLI’ DENİYOR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlaç yokluğu ve eksikliği hükümetin vizyon ve tercihlerinin sonucudur. EHHD olarak hükümete soruyoruz; ‘Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı için kaynak bulunurken, yeni siyasi atamalar, yeni makam araçlarının alımı için biz vergi verenlerin kesesinden bütçe ayrılırken, hastaların hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu ilaçlara ”devletin kaynakları kısıtlı” gerekçesi gösterilmesi devlet eliyle hak ihlali değil midir?

EHHD olarak soruyoruz: 1977 yılından bugüne, 16 kez Sağlık Bakanlığı’nı yönetmiş ve halen yönetmekte olan partinin ve diğerlerinin seçim dönemlerinde bizlere vaat edip sözünde durmadığı “sağlığın finansmanı için Genel Sağlık Sigortası ve İlaçta Otomasyon” u kaç seçime daha malzeme yapacaksınız?”