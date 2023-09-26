Reçete soruşturması: Akşam saatlerinde iki kişi daha tutuklandı
Reçete soruşturması: Akşam saatlerinde iki kişi daha tutuklandı
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Gemikonağı’nda bir binada barkotları kesili vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan haplarla ilgili olarak PGM - Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı ve bir vatandaş tutuklandı.
Zanlılar tutukluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaklar.
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